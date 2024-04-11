"متفوقاً على نونيز".. جائزة جديدة لصلاح داخل ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

يواصل النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، حصد العديد من الجوائز، سواء على مستوى الدوري الإنجليزي، أو داخل فريقه.

ونجح صلاح في حصد جائزة أفضل هدف في شهر مارس داخل صفوف ناديه.

وحصل صلاح على هذه الجائزة، عن هدفه في مرمى برايتون في الجولة الـ 30 ببطولة الدوري الإنجليزي.

وتفوق صلاح على زميله بالفريق داروين نونز، الذي كان ينافس للحصول على الجائزة.

ويحتل صلاح المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 17 هدفاً.

ويأتي فريق ليفربول في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 71 نقطة من 31 مباراة خاضهم بالمسابقة.

اقرأ أيضا:

هل يؤدي قرار حسام حسن إلى إلغاء الدوري؟.. مصدر يوضح لمصراوي

"ضميري مرتاح وحسبي الله ونعم الوكيل".. مجدي عبد الغني يوجه رسالة نارية لكهربا

عودة السعيد ومفاجأة بالهجوم.. التشكيل المتوقع للزمالك أمام الاتحاد السكندري