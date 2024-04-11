شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو يحصد جائزة أفضل لاعب فى مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري في مسابقة الدوري الممتاز.

وتسلم "زيزو" جائزة أفضل لاعب من مراقب المباراة في أرضية الملعب ، فور انتهاء اللقاء.

وحقق الزمالك الفوز على الاتحاد السكندرى بنتيجة 3-0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الخميس "ثانى أيام عيد الفطر المبارك" على استاد القاهرة الدولى، في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.

بهذا الفوز يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 18 فى المركز الـ 12 في جدول ترتيب الدوري بعدما خاض 12 لقاء حقق الفوز في 5 لقاءات وتعادل فى 3 مواجهات وخسر 4 مباريات، وسجل لاعبوه 20 هدفاً وتلقت شباكه 13 هدف.

في المقابل يحتل الاتحاد السكندرى المركز الثالث برصيد 27 نقطة، بعد أن خاض 16 مباراة حقق الفوز في 7 وتعادل فى 6 وخسر 2، سجل لاعبوه 21 هدفا، وهزت مرماه 19 هدف.