الامارات | "الزعيم" لا يقهر.. الهلال بطلاً للسوبر السعودي في أبوظبي (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق الهلال لقب كأس الدرعية للسوبر السعودي بتغلبه على الاتحاد بأربعة أهداف مقابل هدف، على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، بحضور 27 ألفاً و250 متفرج، لينال "الزعيم" اللقب للمرة الرابعة في تاريخه كأكثر الأندية تتويجاً باللقب.

وواصل الهلال مسيرته الرائعة بتحقيقه الانتصار الـ 34 توالياً في كافة المسابقات، قبل المواجهة المرتقبة التي تجمعه مع العين في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا الثلاثاء المقبل.

تقدم الهلال بهدف مبكر عن طريق مالكوم دي أوليفيرا بعدما تبادل الكرة بشكل رائع مع صالح الشهري، وانفرد المهاجم البرازيلي بالحارس عبدالله المعيوف وسدد الكرة في المرمى (5).

في المقابل عاد الاتحاد إلى أجواء اللقاء بعدما حصل عبدالرزاق حمدالله على ركلة جزاء، ولكن الحارس ياسين بونو تألق وتصدى لتسديدة مهاجم "النمور" قبل أن يكملها حمدالله في المرمى محرزاً هدف التعادل (21)، وفي الدقيقة 44 أعاد سالم الدوسري الأفضلية لمصلحة الهلال بإضافته للهدف الثاني من مجهود فردي رائع أنهاه بتسديدة قوية في المرمى.

وفي الشوط الثاني سيطر الهلال على وسط الملعب، وكان الأكثر خطورة على المرمى، إذ كاد سافيتش أن يضيف الهدف الثالث عندما سدد كرة صاروخية ارتطمت بالعارضة (73)، قبل أن يحسم مالكوم اللقاء بإحرازه الهدف الثالث في الدقيقة 89 وأكمل ناصر الدوسري الرباعية في الوقت بدل الضائع لتنتهي المباراة بفوز الهلال.