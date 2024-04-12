شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى بعد مواجهتى الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغير ترتيب جدول الدورى، بعد مباراة الأهلى وزد، والزمالك والاتحاد السكندرى، التى جمعتهما مساء اليوم، الخميس، فى المباراتين المؤجلتين من الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.

الزمالك يهزم الاتحاد بثلاثية قبل لقاء الأهلى

حقق الزمالك الفوز على الاتحاد السكندرى بنتيجة 3-0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الخميس "ثانى أيام عيد الفطر المبارك" على استاد القاهرة الدولى، في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.

الأهلى يهزم زد بهدف وسام أبو علي قبل القمة

عاد الأهلي إلى سكة الإنتصارات في بطولة الدوري بعد خسارة مباراة والتعادل في أخرى ونجح في الفوز بشق الأنفس على زد خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الخميس، بإستاد السلام والمؤجلة من الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري، بعد التعادل فى المباراة الأخيرة أمام إنبى.

ترتيب الفريقين فى الدورى قبل لقاء القمة

رفع الاهلى رصيده إلى 21 نقطة ويرتقي للمركز التاسع في ترتيب المسابقة بعدما لعب 10 مباريات حقق ستة انتصارات وتعادل 3 مرات وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبيه 23 هدف وتلقت شباكه 11 هدف.

وأرتفع رصيد الزمالك للنقطة 18 فى المركز الـ 12 في جدول ترتيب الدوري بعدما خاض 12 لقاء حقق الفوز في 5 لقاءات وتعادل فى 3 مواجهات وخسر 4 مباريات، وسجل لاعبوه 20 هدفاً وتلقت شباكه 13 هدف.



جدول ترتيب الدورى

جدول ترتيب الدورى بعد مباراتي اليوم