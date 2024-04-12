شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو: الفوز على الاتحاد دفعة معنوية قوية.. وأهدى هدفى لروح محمد مدحت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إنه يهدي هدفيه اليوم في مرمى الاتحاد السكندري في مسابقة الدوري، إلى روح محمد مدحت المعد البدني للأبيض، والذي توفي يوم الخميس الماضي.

وأكد اللاعب أن الفوز على الاتحاد السكندري مهم جداً، وسيمنح الفريق دفعة معنوية لمواصلة الانتصارات في الفترة المقبلة، وشدد على أن الجميع في حالة تركيز شديد من أجل المنافسة على كافة البطولات التي يشارك فيها الزمالك.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلى يوم الاثنين المقبل، على استاد القاهرة، فى الجولة المؤجلة من الأسبوع العاشر من عمر مسابقة الدورى.

وحقق فريق الزمالك الفوز على الاتحاد السكندرى بنتيجة 3-0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الخميس "ثانى أيام عيد الفطر المبارك" على استاد القاهرة الدولى، في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.

بهذا الفوز يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 18 فى المركز الـ 12 في جدول ترتيب الدوري بعدما خاض 12 لقاء حقق الفوز في 5 لقاءات وتعادل فى 3 مواجهات وخسر 4 مباريات، وسجل لاعبوه 20 هدفاً وتلقت شباكه 13 هدف.

في المقابل يحتل الاتحاد السكندرى المركز الثالث برصيد 27 نقطة، بعد أن خاض 16 مباراة حقق الفوز في 7 وتعادل فى 6 وخسر 2، سجل لاعبوه 21 هدفا، وهزت مرماه 19 هدف.