7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس ، العديد من الاخبار الهامة والتي جاء في مقدمتها ، حسام حسن يطلب توقف الدورى 5 أيام إضافية قبل معسكر مباراتى بوركينا وغينيا، و"قذيفة" وسام أبو علي أمام زد تُعيد الأهلى للانتصارات في الدوري، والزمالك يدهس الاتحاد السكندرى بثلاثية فى ثانى ليالى عيد الفطر.. فيديو.

حسام حسن يطلب توقف الدورى 5 أيام إضافية قبل معسكر مباراتى بوركينا وغينيا

طلب الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن ، توقف مسابقة الدورى المصرى 5 أيام إضافية

"قذيفة" وسام أبو علي أمام زد تُعيد الأهلى للانتصارات في الدوري

قاد وسام أبو علي مهاجم الأهلي فريقه لتحقيق فوز مُثير بهدف نظيف على زد خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الخميس، بإستاد السلام والمؤجلة من الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري.

الزمالك يدهس الاتحاد السكندرى بثلاثية فى ثانى ليالى عيد الفطر.. فيديو

حقق فريق الزمالك الفوز على الاتحاد السكندرى بنتيجة 3 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الخميس "ثانى أيام عيد الفطر المبارك"

مودرن فيوتشر يحقق فوزا قاتلا على المصرى 2 -1 بالدورى

حقق مودرن فيوتشر فوزا قاتلا على نظيره المصرى بنتيجة 2-1 فى المباراة التى أقيمت اليوم على استاد برج العرب بالإسكندرية

عبد الرحمن محمد إلى أولمبياد باريس فى رفع الأثقال

تأهل رسميا عبد الرحمن محمد لاعب المنتخب الوطنى لرفع الأثقال إلى أولمبياد باريس.

أحمد رفعت يخضع للمراقبة الطبية خلال إجازة العيد للاطمئنان على حالته

يخضع أحمد رفعت صانع ألعاب مودرن فيوتشر، لمتابعة طبية بشكل دورى خلال الفترة الحالية.

المنتخب الأولمبى يستبعد اختيار حارس مرمى فوق السن فى أولمبياد باريس

استبعد البرازيلى روجيريو ميكالى ضم حارس مرمى فوق السن فى قائمة المنتخب التى يتم استدعائها، للمشاركة فى أولمبياد باريس الضيف المقبل، وذلك بعد التألق الكبير للحارس الشاب حمزة علاء مع المنتخب فى بطولة غرب آسيا.