شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أهداف مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندرى فى دورى Nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق الزمالك على نظيره الاتحاد السكندرى بنتيجة 3-0 فى المباراة التى جمعتهما، مساء الخميس، "ثانى أيام عيد الفطر المبارك" على استاد القاهرة الدولى، في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.

بهذا الفوز يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 18 فى المركز الـ 12 في جدول ترتيب الدوري بعدما خاض 12 لقاء حقق الفوز في 5 لقاءات وتعادل فى 3 مواجهات وخسر 4 مباريات، وسجل لاعبوه 20 هدفاً وتلقت شباكه 13 هدف.

في المقابل يحتل الاتحاد السكندرى المركز الثالث برصيد 27 نقطة، بعد أن خاض 16 مباراة حقق الفوز في 7 وتعادل فى 6 وخسر 2، سجل لاعبوه 21 هدفا، وهزت مرماه 19 هدف.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلى يوم الاثنين المقبل، على استاد القاهرة، فى الجولة المؤجلة من الأسبوع العاشر من عمر مسابقة الدورى.