شكرا لقرائتكم خبر عن كريم الدبيس: حصدنا ثلاث نقاط مهمة أمام زد وجاهزون للزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أبدى كريم الدبيس، لاعب الأهلي سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على حساب زد في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.
وأكد أن الأهلي حصد 3 نقاط مهمة للغاية في مشواره ببطولة الدوري، وأن اللاعبين اجتهدوا وقدموا المطلوب منهم، في ظل ضغط المباريات التي يخوضها الفريق بالفترة الأخيرة.
وأشار الدبيس إلى أنه سعيد للغاية بثقة السويسري مارسيل كولر المدير الفني، وأنه يقدم له النصائح باستمرار، وأنه يسعى للحفاظ على هذه الثقة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف: نخوض فترة صعبة للغاية تتخللها مباريات قوية وعديدة في فترة زمنية قصيرة، إلا أننا نملك خبرة مواجهة مثل هذه المواقف.
وأشار إلى أن الفريق جاهز لمواجهة الزمالك التي تجمع الفريقين يوم الإثنين المقبل في بطولة الدوري، لافتًا إلى أنه يتمنى حضور الجماهير ودعمهم من أجل استمرار تحقيق الانتصارات.
وكان الأهلي قد حقق الفوز على فريق زد بهدف دون مقابل، سجله وسام أبو علي.
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