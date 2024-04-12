شكرا لقرائتكم خبر عن كريم الدبيس: حصدنا ثلاث نقاط مهمة أمام زد وجاهزون للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى كريم الدبيس، لاعب الأهلي سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على حساب زد في المباراة التي جمعت ‏الفريقين مساء اليوم في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏

وأكد أن الأهلي حصد 3 نقاط مهمة للغاية في مشواره ببطولة الدوري، وأن اللاعبين اجتهدوا وقدموا المطلوب منهم، في ظل ضغط ‏المباريات التي يخوضها الفريق بالفترة الأخيرة.‏

وأشار الدبيس إلى أنه سعيد للغاية بثقة السويسري مارسيل كولر المدير الفني، وأنه يقدم له النصائح باستمرار، وأنه يسعى للحفاظ ‏على هذه الثقة خلال الفترة المقبلة.‏

وأضاف: نخوض فترة صعبة للغاية تتخللها مباريات قوية وعديدة في فترة زمنية قصيرة، إلا أننا نملك خبرة مواجهة مثل هذه ‏المواقف.‏

وأشار إلى أن الفريق جاهز لمواجهة الزمالك التي تجمع الفريقين يوم الإثنين المقبل في بطولة الدوري، لافتًا إلى أنه يتمنى حضور ‏الجماهير ودعمهم من أجل استمرار تحقيق الانتصارات.‏

وكان الأهلي قد حقق الفوز على فريق زد بهدف دون مقابل، سجله وسام أبو علي.‏‎ ‎