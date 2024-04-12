قرار بإلغاء مؤتمر الاتحاد.. أزمة صحية مفاجئة للعشري بعد الخسارة من الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

تعرض طارق العشري المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري لأزمة صحية مفاجئة عقب خسارة فريقه أمام الزمالك اليوم الخميس.

وأخطر إداري الاتحاد السكندري مراقب المباراة، باعتذار طارق العشري عن حضور المؤتمر الصحفي للمباراة، لتعرضه لأزمة صحية مفاجئة.

ووفقا لمراسل الخليج 365 في المباراة، توجه المراقب إلى غرفة ملابس فريق الاتحاد السكندري للاطمئنان على الحالة الصحية لطارق العشري، وقرر إلغاء المؤتمر الخاص به والاكتفاء بحضور مدرب الزمالك فقط.

وكان الاتحاد السكندري خسر من الزمالك بثلاثة أهداف دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الخميس على استاد القاهرة الدولي، في بطولة الدوري المصري الممتاز.