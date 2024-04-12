شكرا لقرائتكم خبر عن سامى قمصان: حققنا هدفنا بالفوز على زد‏ رغم أزمة الغيابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سامي قمصان، المدرب العام للأهلي أن الفريق حقق فوزًا مهمًّا على زد، في المباراة التي جمعت الفريقين باستاد السلام، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة ‏من ‏منافسات ‏الدوري الممتاز.‏

وأضاف قمصان: نتيجة مباراة زد مرضية للجهاز الفني وخطوة مهمة في مشوار الفريق بمسابقة ‏الدوري الممتاز والتي يسعى الأهلي إلى التتويج بها.‏

وأشاد المدرب العام للأهلي بالمهاجم وسام أبو علي، الذي نجح في تسجيل هدف الفوز على زد، ‏مؤكدًا أنه مهاجم مميز وأن الجهاز يثق في قدراته.‏

وأكد قمصان أن الأهلي تعرض للعديد من الإصابات المؤثرة خلال الفترة الماضية وخاض مباراة زد في غياب مجموعة من اللاعبين، واليوم تعرض لاعب جديد من الركائز الأساسية ‏للإصابة وهو مروان عطية، متمنيًا له الشفاء العاجل والعودة للفريق في أقرب وقت.‏

واختتم سامي قمصان تصريحاته بالتأكيد على أن قدرة الأهلي في التعامل مع ضغط المباريات، وأن ‏الفريق ابتداء من الغد سوف يبدأ التحضير لمباراة الزمالك المقرر لها يوم الإثنين المقبل ضمن ‏منافسات الدوري الممتاز.‏

عاد الأهلي إلى سكة الإنتصارات في بطولة الدوري بعد خسارة مباراة والتعادل في أخرى ونجح في الفوز بشق الأنفس على زد خلال المباراة التي جمعتهما مساء ،الخميس، بإستاد السلام والمؤجلة من الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري.

الأهلي دخل المباراة وهو يعاني في بطولة الدروي بعدما خسر من البنك الأهلي 3-4 ثم تعادل مع أنبي 2-2 لذا خاض لقاء زد تحت شعار الفوز فقط وهو ما تحقق في اللحظات الأخيرة بقدم البديل وسام أبو علي.

بهذه النتيجة رفع الاهلى رصيده إلى 21 نقطة ويرتقي للمركز التاسع في ترتيب المسابقة بعدما لعب 10 مباريات حقق ستة انتصارات وتعادل 3 مرات وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبيه 23 هدف وتلقت شباكه 11 هدف.

في المقابل، يحتل فريق زد اف سى المركز الخامس بجدول الدوري برصيد 24 نقطة بعدما لعب 16 مباراة حقق 5 انتصارات وتعادل في 9 لقاءات وخسر ثلاثة مباريات وسجل لاعبيه 20 هدف وتلقت شباكه 17 هدف.