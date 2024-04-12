شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سالم ينفرد برقم مميز رغم تراجع المقاولون العرب بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعيش محمد سالم مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، حالة من التوهج الكروي خلال الموسم الجاري، حيث يعتبر سالم هو هداف ذئاب الجبل في الموسم الجاري برصيد 7 أهداف.

وانفرد مهاجم المقاولون العرب برقم مميز، حيث يعتبر محمد سالم هو اللاعب الوحيد الذي نجح في تسجيل ثنائية في مباراتين مختلفتين بدوري nile خلال الموسم الجاري.

جاءت ثنائية محمد سالم الأولى في مباراة المقاولون العرب وطلائع الجيش، والتي انتهت بفوز المقاولون بهدفين مقابل هدف، ليقود سالم فريقه إلى أول انتصار في الدوري.

بينما جاءت الثنائية الثانية لهداف المقاولون في مباراة الجونة، والتي انتهت بفوز المقاولون أيضاً بهدفين مقابل هدف، لينجح في قيادة فريقه مرة أخرى إلى تحقيق ثاني انتصاراته.

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة بيراميدز يوم الاثنين الموافق 15 أبريل الجاري، خلال المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات العاشرة والمؤجلة من عمر مسابقة الدوري والتي تجمع الفريقين على ستاد عثمان أحمد عثمان.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 17 في جدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعد خوض 16 مباراة، حيث فاز في مباراتين وتعادل في 6 مباريات وخسر 8 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 17 هدفاً واستقبلت شباكهم 26 هدفاً آخر.