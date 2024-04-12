تطورات أزمة حمدالله مع مشجع الهلال.. موقف اللاعب

كشف تقرير صحفي عن تطورات أزمة المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، مع مشجع الهلال، خلال مواجهة السوبر السعودي.

وكان الهلال قد توج بلقب كأس السوبر السعودي على حساب الاتحاد، بعد أن حقق الفوز برباعية مقابل هدف، في المباراة النهائية التي أقيمت أمس الخميس.

مشجع نادي الهلال كان قد دخل في مشادة كلامية مع حمدالله، بعد تتويج الزعيم بلقب السوبر السعودي، وتطور إلى اشتباك بينهما.

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وكشفت صحيفة الرياضية أن حمد الله، تنازل هو ومشجع الهلال الذي اشتبك معه، عن الحق الخاص بهما في الواقعة، أمام الشرطة الإماراتية، وتبقى الحق العام.

يشار إلى أن مقاطع فيديو التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهرت أن المشجع حاول ضرب حمدالله بالعصا مرتين، ليقوم مهاجم الاتحاد برشه بالماء من قارورة بلاستيكية.