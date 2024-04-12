شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح محسن يواصل الغياب عن المصرى أمام سيراميكا بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل صلاح محسن مهاجم النادي المصري، غيابه عن المشاركة مع فريقه، وذلك خلال اللقاء المرتقب للفريق البورسعيدي أمام سيراميكا.

ويستعد النادي المصري لمواجهة سيراميكا، في اللقاء الذي يجمع الفريقين في الرابعة عصر الأحد المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

وكان صلاح محسن قد حصل على البطاقة الحمراء خلال مباراة المصري والاتحاد السكندري، حيث قررت رابطة الأندية المصرية لكرة القدم إيقاف اللاعب مباراتين.

وافتقد النادي المصري لخدمات سبعة لاعبين أمام فريق فيوتشر، وضمت قائمة الغيابات كل من صلاح محسن لحصوله على البطاقة الحمراء في مباراة الاتحاد السكندري وكذلك كريم العراقي لحصوله على الإنذار الثالث في المباراة ذاتها.

بينما غاب للإصابة كل من، يوسف الجوهري المصاب بكدمة قوية في القدم، والغاني ليستويل أمانكونا والذي يعاني من شد في العضلة الضامة، فيما استمر غياب أحمد أيمن منصور قلب دفاع الفريق والذي أجرى مؤخرا بالنمسا جراحة الرباط الصليبي والحارس الصاعد أحمد ياسر المصاب بكسر في عظام المشطية الثانية لليد اليمنى والجزائري عبد الرحيم دغموم الذي يواصل الجهاز الفني للفريق بقيادة علي ماهر تجهيزه للمباريات بعد تماثله التام للشفاء من اصابته بقطع في الرباط الصليبي.