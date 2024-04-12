تعرف على موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز على زد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من تحقيق الفوز على حساب زد بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستعد المارد الأحمر لملاقاة نظيره الزمالك، يوم 15 من شهر أبريل الجاري، في إطار اللقاء المؤجل بين الفريقين من الجولة العاشرة ببطولة الدوري المصري.

وتقام المباراة بين الفريقين، يوم الإثنين المقبل، على ستاد "القاهرة الدولي"، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويحتل النادي الأهلي المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة، فيما يأتي نادي الزمالك في المركز الـ12 بجدول الترتيب برصيد 18 نقطة.