شوبير يطالب إدارة الأهلي بحل أزمة غياب الجماهير

ياسر رشاد - القاهرة - طالب أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي السابق، إدارة القلعة الحمراء بحل أزمة غياب الحضور الجماهيري التي ظهرت في المواجهات الأخيرة.

وكتب أحمد شوبير، على حسابه الرسمي على موقع "إكس": "لا من مصلحة جمهور الأهلي مقاطعة المباريات أيا كانت الأسباب ولا من مصلحة الإدارة عدم الاستماع لمطالب الجمهور".

وأضاف : "لا بد من وسيلة اتصال وتفاهم بين الطرفين لضمان عودة الجماهير إلى المدرجات بكل أمان وسلام واحترام.. أليس شعاره (جمهوره دا حماه)؟".

ولفت غياب جماهير الأهلي عن المباريات في الأسابيع الأخيرة، أنظار الجميع، ما دفع المدرب السويسري مارسيل كولر لمناشدة الجماهير بالحضور في مباراة القمة المقبلة أمام الزمالك بأعداد كبيرة لدعم الفريق.

ويتقابل الاهلي والزمالك يوم الاثنين المقبل في الدوري المصري على استاد القاهرة الدلوي.