جوارديولا يوجه نصيحة إلى هالاند بشأن الكرة الذهبية

ياسر رشاد - القاهرة - وجه بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الانجليزي نصيحة إلى ارلينج هالاند لاعب فريقه بشأن جائزة الكرة الذهبية.

أكد جوارديولا:أن هالاند بحاجة إلى لعب المزيد من الدقائق، للتعلم مما يجب القيام به.

وشدد: "لكن الهدف ليس الكرة الذهبية، الهدف هو الفوز بالألقاب وقد فعل ذلك، هل كنا سنفوز بخمسة ألقاب العام الماضي بدونه؟ ليس هناك فرصة، الأمر لا يتعلق بإيرلينج أو أي لاعب آخر، حتى تعتزل، يمكنك أن تكون أفضل دائمًا".

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة لوتون غدا السبت ضمن مباريات الجولة الـ 33 للدوري الإنجليزي الممتاز.

وعن المنافسة في الدوري الإنجليزي فقال الاسباني : "نحن نعلم موقفنا في البريميرليج وأنه لا يمكننا خسارة النقاط، كما تحدث جوارديولا عن لاعب الوسط رودري مؤكدا انه اذا كان يحتاج الي راحة فانه سيمنحها له".

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 70 نقطة فيما يقع لوتون تاون في المركز الثامن عشر برصيد 25 نقطة.