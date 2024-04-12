الامارات | محمد صلاح بريء من خسارة ليفربول المذلة أمام أتالانتا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرض فريق ليفربول المرشح الابرز لإحراز لقب مسابقة الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" إلى خسارة قاسية على أرضه ووسط جمهوره في الدوري الأوروبي أمام أتالانتا الايطالي بنتيجة 3-0 في ذهاب الدور ربع النهائي، في المباراة التي شهدت تألق مهاجم أتالانتا جانلوكا سكاماكا بتسجيله هدفين (38 و61) وأضاف الكرواتي ماريو بازاليش الثالث (83).

وألحق نادي بيرغامو الخسارة الاولى بليفربول على أرضه منذ 21 فبراير 2023 عندما سقط أمام ريال مدريد الاسباني في دوري أبطال أوروبا 2-5.

ويبدو أن المدرب الألماني يورغن كلوب لم يعطي الأهمية الكافية للمباراة وتوقع أن بإمكانه الفوز دون أبرز عناصره فأبقى على هداف الفريق محمد صلاح على دكة البدلاء كما شهدت المباراة حالة من السوء لكافة لاعبي الفريق الذي أصبح مهدد بنسبة كبيرة إلى وداع البطولة في مباراة العودة بإيطاليا.

وسيلتقي الفريقان مجددًا يوم الخميس المقبل في إيطاليا لخوض مباراة الإياب وحسم التأهل لنصف النهائي، الذي أصبح قريب من الفريق الإيطالي بنسبة كبيرة حيث أصبح ليفربول يحتاج إلى الفوز بأربعة أهداف حتى يضمن التأهل.