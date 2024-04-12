الامارات | "الألعاب الخليجية للشباب" تعتمد جدول منافسات "القدم والطائرة"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمدت اللجنة الفنية، بدورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب، جدول مباريات كرة القدم، بمشاركة 4 منتخبات، ضمن منافساتها التي تستضيفها الإمارات، خلال الفترة من 16 أبريل الجاري إلى 2 مايو المقبل. والمنتخبات المشاركة هي الإمارات والكويت وسلطنة عمان والبحرين، تحت 17 عاما، وتقام منافساتها بنظام الدوري من دور واحد، على أن يتم احتساب إجمالي النقاط في تحديد الترتيب النهائي. وتقام مبارياتها على استاد آل نهيان بأبوظبي.

وتنطلق الجولة الأولى 16 الجاري بمباراة منتخب الإمارات مع عمان الساعة 16:45، تليها مباراة الكويت والبحرين الساعة 20:30. وتقام الجولة الثانية يوم 19 أبريل ويلتقي فيها منتخب الإمارات مع البحرين الساعة 16:45، والكويت مع عمان الساعة 20:30. وتقام الجولة الثالثة والختامية يوم 22 أبريل ليلتقي منتخب الإمارات مع الكويت الساعة 16:45، وعمان مع البحرين الساعة 20:30.

وأبلغت اللجنة الفنية المنتخبات المشاركة ببرنامج التدريبات الرسمية المحددة للمسابقة والتي تنطلق يوم الأحد المقبل وتتواصل يومياً ماعدا أيام المباريات.

كما اعتمدت اللجنة الفنية جدول مباريات مسابقة الكرة الطائرة التي تقام بمشاركة 6 منتخبات، هي الإمارات، والكويت، وعمان، والبحرين، السعودية وقطر. وتنطلق مباريات البطولة 20 الجاري، في صالة نادي النصر بدبي، وتقام بنظام الدوري من دور واحد.