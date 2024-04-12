شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة رفع الأثقال تعود من تايلاند غدا بعد ضمان 5 مقاعد فى أولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف علاء حسن المدير الفنى لمنتخب رفع الأثقال عن عودة البعثة ظهر غدا السبت من كأس العالم بتايلاند بعد ضمان التأهل بـ 5 مقاعد فى أولمبياد باريس 2024 عن طريق كلا من ، كريم كحلة و سارة سمير و نعمة سعيد و حليمة عبد العظيم و عبد الرحمن محمد .

وحقق كريم كحلة لاعب المنتخب الوطنى لرفع الأثقال 3 ميداليات فضية فى الخطف والكلين والمجموع بمنافسات وزن 96 كجم فى بطولة كأس العالم المقامة بتايلاند والمؤهلة لأولمبياد باريس.

وقال علاء حسن المدير الفنى لمنتخب رفع الأثقال إنه تم اتخاذ قرار بخوض كريم المنافسة فى ظل عدم قوة المشاركين فى هذا الميزان، مشيرا إلى أن الغرض من هذه البطولة تسجيل الاشتراك فقط، حيث أن باقى اللاعبين سجلوا الإشتراك فقط ، عدا ياسر أسامة الذى أخفق فى المنافسات .

وسيطر نجوم ونجمات منتخب مصر فى رفع الأثقال على جوائز الأفضل فى بطولة أفريقيا التي أقيمت فى مدينة الإسماعيلية من 2 إلى 10 فبراير الماضى.

وفازت سارة سمير بجائزة أفضل لاعبة في بطولة أفريقيا لرفع الأثقال، وتوج كريم كحلة بلقب أفضل لاعب في البطولة، وحصد رجال رفع الأثقال على المركز الأول كأفضل ترتيب، وتوج منتخب السيدات بالترتيب الأول للبطولة.