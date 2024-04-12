شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يستعد الأهلى والزمالك لمواجهة قمة الأثنين ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريقا الأهلى و الزمالك لمواجهة قمة الدورى و المقرر لها يوم الإثنين القادم على استاد القاهرة الدولى، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile".

ج..أعلن البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، حالة الطوارئ في القلعة البيضاء، استعدادًا لمواجهة الأهلى في قمة بطولة الدورى،، على حيث يرغب جوميز في تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط.

وتحدث جوميز مع لاعبى فريقه حول مدى أهمية تلك المباراة في مشوار الفريق المقبل ببطولة الدورى، وأثارها المعنوية على اللاعبين والجهاز الفني، والتي ستكون دافع قوى لحصد لقب الكونفدرالية الأفريقية أيضًا، كون مواجهات القمة تمثل بطولة منفردة بالنسبة للجمهور بغض النظر عن مكسب النقاط وتعديل وضع الفريق في جدول الترتيب.

ج ..طلب جوزيه جوميز، المدير الفني لنادي الزمالك، من الجهاز الطبي للفريق، إعداد تقريرًا مفصلاً عن حالة المصابين في الفريق، والعمل على تجهيز العناصر التي من الممكن تجهيزها لدخول قائمة مباراة الأهلى، المقرر لها الاثنين المقبل بالدوري، حيث يرغب المدير الفني في اكتمال صفوفه بأكبر قدر ممكن حتى يصبح أمامه اختيارات عديدة يمكنه الاعتماد عليهم.

ج ..من المنتظر أن يعود لقائمة الزمالك في مواجهة الأهلى محمود شيكابالا الذى تعرض للإصابة بنزلة برد أبعدته عن مواجهة مودرن فويتشر والاتحاد السكندرى، ومحمد اشرف روقا الذى كان مستبعد الفترة الماضية للإصابة وأصبح جاهزًا من الناحية الطبية.

ج ..أغلق الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر ملف مباراة زد التي أقيمت أمس ، الخميس ، في بطولة الدوري الممتاز وبدأ الجهاز الفني يُفكّر في مباراة القمة المرتقبة المقرر لها السابعة من مساء الأثنين المقبل والمؤجلة من الجولة العاشرة لبطولة الدوري الممتاز.

ويخوض الفريق اليوم مرانه الأول ضمن استعداداته لمباراة الزمالك التي يتطلع فيها المارد الأحمر لحصد النقاط الثلاثة من أجل مواصلة رحلة الزحف نحو قمة الدوري من خلال الفوز في المؤجلات ، كما يرغب مارسيل كولر في مواصلة تفوقه على الزمالك.

ويعقد مارسيل كولر محاضرة مع لاعبي الفريق من أجل الحديث عن المرحلة المقبلة ودور كل لاعب فيها لاسيما مباراة الزمالك التي تساوي بطولة خاصة ، ويتطلع المدرب السويسري لعلاج الأخطاء التي ظهرت في أداء المارد الأحمر خلال الفترة الماضية في الدوري ودوري أبطال أفريقيا ويأتي في مقدمتها ،

الأخطاء الدفاعية القاتلة التي تسببت في استقبال أهداف في الدقائق الأخيرة في بعض المباريات الماضية كما حدث في لقاء انبي الذي انتهى بالتعادل 2/2 بجانب أزمة إهدار الفريق وغياب التركيز من جانب بعض اللاعبين.

ج..استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الاهلى على وسام أبو علي مهاجم الفريق ليقود هجوم الأحمر في مباراة الزمالك المقرر لها السابعة من مساء الأثنين المقبل والمؤجلة من الجولة العاشرة لبطولة الدوري الممتاز

ويرى المدير الفني أن وسام جاهز حالياً ومؤهل من الناحية البدنية والفنية لقيادة هجوم الأحمر في مباراة القمة ، وهو الأنسب على حساب الفرنسي أنتوني موديست ومحمود عبد المنعم كهربا.

ج ..عن مباراة القمة ، علق كولر قائلا : "أريد من الجماهير أن تستمتع بالعيد وتحتفل بالفوز على زد ونبدأ من اليوم لاستعداد لمباراة القمة أمام الزمالك" ، وتابع : "أريد من الجماهير أن تملأ مدرجات الملعب في مباراة الزمالك يوم الإثنين المقبل لأنهم الداعم الأول لنا واللاعب رقم 12 وأحتاجهم معنا".