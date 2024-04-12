شكرا لقرائتكم خبر عن الغيابات تضرب المصري قبل مواجهة سيراميكا فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عصفت الغيابات بلاعبي النادي المصري، قبل اللقاء المرتقب للفريق البورسعيدي أمام سيراميكا، حيث يفتقد المصري لخدمات أكثر من لاعب سواء للإصابة أو الإيقاف.

يستعد المصرى لمواجهة سيراميكا في المباراة التي تجمع الفريقين في الرابعة عصر الأحد المقبل، على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن مؤجلات الجولة العاشرة بالدوري.

وتضم قائمة الغيابات كل من صلاح محسن لحصوله على البطاقة الحمراء في مباراة الاتحاد السكندري وكذلك حسين السيد لحصوله على البطاقة الحمراء في المباراة الماضية أمام مودرن فيوتشر، بينما يعاني يوسف الجوهري المصاب بكدمة قوية في القدم، والغاني ليستويل أمانكونا والذي يعاني من شد في العضلة الضامة، فيما يستمر غياب أحمد أيمن منصور قلب دفاع الفريق والذي أجرى مؤخرا بالنمسا جراحة الرباط الصليبي والحارس الصاعد أحمد ياسر المصاب بكسر في عظام المشطية الثانية لليد اليمنى.

فيما يواصل الجزائري عبد الرحيم دغموم عملية التأهيل للمشاركة في المباريات بعد تماثله التام للشفاء من اصابته بقطع في الرباط الصليبي.



وكان المصري قد خسر أمام مودرن فيوتشر بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين أمس الخميس، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري، وتعد هذه الهزيمة هي الثانية على التوالي للمصري، بعدما كان قد خسر من قبل أمام الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويحتل النادي المصري المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري برصيد 27 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 16 مباراة، حيث فاز المصري في 8 مواجهات وتعادل في 3 لقاءات وخسر 5 أخرى، وسجل لاعبو المصري 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 23 هدفاً آخر.