نبأ سار لـ الاهلي قبل مباراة الزمالك في القمة

تلقى الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الاهلي نبأ سار قبل مباراة الزمالك في قمة الدوري المصري، والمقرر لها يوم الاثنين المقبل.

وسيلاقي فريق الاهلي غريمه التقليدي الزمالك يوم الإثنين في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة على ستاد القاهرة في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة، بالدوري المصري.

وأفادت تقارير، أن إصابة إمام عاشور لاعب وسط الفريق الكروي بالنادي الاهلي تحسنًا ملحوظًا، بعدما بدأ المشاركة تدريجيًا في جزء من تدريبات الكرة مع الأحمر.

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وكان عاشور قد تعرض للإصابة بخلع ما بين مفصل الترقوة ولوح الكتف خلال مباراة منتخب مصر ضد نيوزيلندا، حيث خضع للجراحة الشهر الماضي.

ولم يحدد الجهاز الطبي للفريق الأحمر بقيادة أحمد جاب الله موعد مشاركة نجم الوسط في التدريبات الجماعية بشكل كامل.

وغاب عاشور عن مباريات الاهلي أمام، سيمبا في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا وإنبي وزد بمسابقة الدوري.

وخاض عاشور 23 مباراة الموسم الجاري بقميص الأهلي سجل هدفا وصنع 7.