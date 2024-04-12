شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادى الاهلى اليوم الجمعة 12 / 4 / 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الأهلي اليوم الجمعة 12 / 4 / 2024 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها الأهلى يستعيد على معلول وهانى قبل قمة الدوري أمام الزمالك.

الأهلى يستعيد على معلول وهانى قبل قمة الدوري أمام الزمالك

يستعيد فريق الأهلي جهود ثنائي الأطراف علي معلول ومحمد هاني بعدما غاب عن فريقهما في مباراة زد الأخيرة بالدوري، في ظل معاناتهما من الإجهاد العضلي.

صورة لإمام عاشور في تدريب الأهلى اليوم تثير الجدل حول مشاركته في القمة

ظهر إمام عاشور متوسط ميدان الأهلى، فى صورة من مران الفريق الأحمر اليوم الجمعة، أثارت الجدل الجماهيرى حول إمكانية مشاركة اللاعب فى مباراة القمة أمام الزمالك الأثنين المقبل والمؤجلة من الجولة العاشرة لمسابقة الدورى العام.

إبراهيم نور الدين يدخل دائرة المرشحين لإدارة قمة الأهلى والزمالك

دخل إبراهيم نور الدين دائرة الحكام المرشحين لإدارة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك المقرر لها الإثنين المقبل، فى الدورى المصرى على ستاد القاهرة الدولى.

فرص مروان عطية من لحاق مباراة القمة

تعرض مروان عطية لاعب وسط الأهلي للإصابة بشد خفيف في العضلة الخلفية على هامش مباراة فريقه أمام زد أمس الخميس ضمن اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري.

كولر يجهز أكرم توفيق للمشاركة أمام الزمالك تحسباً لغياب مروان عطية

يعمل السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، على تجهيز أكرم توفيق لاعب الفريق الأحمر، للمشاركة أمام الزمالك في المباراة المقبلة بالدوري، وذلك لدعم خط الوسط تحسباً لغياب مروان عطية بعد إصابته في المباراة الماضية أمام زد.

جاهزية على معلول للمشاركة أمام الزمالك بعد تعافيه من الإجهاد العضلى

تأكدت جاهزية التونسى على معلول، ظهير أيسر النادى الأهلى، للمشاركة مع الفريق الأحمر خلال اللقاء المقبل أمام نادى الزمالك، وذلك بعد تعافيه من الإجهاد العضلى.