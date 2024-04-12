شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم دجلة و يتأهل إلى نهائى كأس سيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره وادى دجلة 3/0 فى نصف نهائى كأس مصر لسيدات الكرة الطائرة للموسم المحلى 2023/2024، ليتأهل إلى النهائى، ومن المقرر أن يلتقى نظيره الشمس فى النهائى غدا السبت.

تقام المنافسة على صالة اتحاد الشرطة بالدراسة، حيث تختتم غدا بلقاءين تحديد البطل والمركزين الثالث والرابع.

كما تقام نهائيات كأس مصر لرجال الكرة الطائرة فى العاصمة الإدارية الجديدة يومى 27 و28 أبريل الجارى، حيث تأهل لنصف النهائى كل من الأهلى والزمالك وبتروجت وطلائع الجيش.