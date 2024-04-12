الامارات | «الأولمبي» في الدوحة.. بحثاً عن بطاقة «باريس 2024»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصلت أمس إلى العاصمة القطرية الدوحة، بعثة المنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم، استعداداً لخوض نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً، المقررة في الدوحة من 15 الجاري حتى 3 مايو المقبل. ويلعب المنتخب الأولمبي في المجموعة الثانية التي تضم اليابان وكوريا الجنوبية والصين، ويستهل مشواره الثلاثاء المقبل، أمام كوريا الجنوبية. وتعتبر البطولة الآسيوية مؤهلة إلى الألعاب الأولمبية «باريس 2024»، حيث تتأهل المنتخبات الثلاثة الأولى إلى الأولمبياد مباشرة، بينما يلعب صاحب المركز الرابع ملحقاً دولياً مع منتخب إفريقي.

ويخوض المنتخب ثانية مبارياته أمام اليابان يوم 19 الجاري، ثم في 22 من الشهر نفسه يواجه الصين. وستضم القائمة النهائية للمنتخب 23 لاعباً، حيث سيتم استبعاد 7 لاعبين من القائمة الموسعة التي تم اعتمادها في الفترة السابقة، والتي ضمت أيضاً ثمانية لاعبين من المنتخب الأول يشاركون مع الأولمبي، هم الحارس خالد توحيد وبدر ناصر وزايد الزعابي وعبدالله حمد ومحمد عباس وحازم محمد وحارب عبدالله وسلطان عادل. وقبل التوجه إلى الدوحة خاض المنتخب معسكراً داخلياً قصيراً في دبي، بدأ في الرابع من الشهر الجاري، لعب خلاله مباراة ودية أمام إندونيسيا، وخسرها بهدف لصفر.

واستغل مدرب المنتخب، الأوروغوياني مارسيلو برولي، مباراة إندونيسيا للاطمئنان على جاهزية لاعبيه، تمهيداً للظهور القوي في الحدث الآسيوي الكبير بحثاً عن حصد بطاقة التأهل إلى أولمبياد باريس.