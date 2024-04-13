شكرا لقرائتكم خبر عن فحص طبي يحدد مصير بيرسي تاو من مباراة الزمالك بقمة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع بيرسي تاو، لاعب الأهلي، لفحص طبي لتحديد موقفه من اللحاق بمباراة القمة أمام الزمالك يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الدوري المصري، بعدما غياب عن المشاركة مع فريقه في المباريات الماضية بسبب شكواه من إجهاد عضلي.

وغاب بيرسي تاو عن المشاركة مع الأهلي في مباريات سيمبا بإياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا ثم مباراتي إنبي وزد في الدوري.

ويحدد الفحص الطبي الذي سيخضع له تاو موقفه من المشاركة في مباراة القمة أو استبعاده من المباراة، وإن كانت فرصه في اللحاق بالقمة كبيرة للغاية.

ويعاني الأهلي من غيابات كثيرة في الفترة الأخيرة بسبب الإصابات ابرزهم، محمد الشناوي ومحمد هاني وياسر إبراهيم واليو ديانج وإمام عاشور ومروان عطية وعلي معلول وحسين الشحات ومحمد الضاوي كريستو وبيرسي تاو.

وأدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته صباح اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة ‏الزمالك المقرر لها مساء يوم الاثنين المقبل، ضمن مؤجلات الاسبوع العاشر لبطولة الدوري ‏الممتاز.‏

اشتمل مران الأهلي على تدريبات استشفائية للاعبين الذين شاركوا في مباراة زد التي أقيمت ‏أمس، فيما واصل باقي اللاعبين تدريباتهم المتنوعة تحت إشراف الجهاز الفني.

وخاض ثلاثي حراسة المرمى، مصطفى شوبير ومحمود الزنفلي ومصطفى مخلوف، ‏تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.‏

وواصل علي معلول وأليو ديانج تدريباتهم ضمن البرنامج الخاص بهما لتجهيزهما للعودة إلى ‏المشاركة في التدريبات الجماعية. كما عقد مارسيل كولر المدير الفني، جلسة مع معاونيه لمواصلة التحضير لمباراة الزمالك ‏المقبلة.‏

وكان الأهلي قد حقق الفوز على زد في المباراة التي أقيمت أمس ضمن مؤجلات الأسبوع ‏الثامن لبطولة الدوري الممتاز، ورفع الفريق رصيده إلى 21 نقطة من إجمالي 10 مبارياتها ‏خاضها في الدوري هذا الموسم.‏