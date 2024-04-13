إيريك تين هاج في ورطة بسبب الدفاع أمام بورنموث

ياسر رشاد - القاهرة - يقع المدرب الهولندي إيريك تين هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، في ورطة كبيرة بسبب الدفاع قبل مباراته ضد نظيره بورنموث بالدوري الإنجليزي.

ويحل اليونايتد ضيفا على نظيره بورنموث، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ32 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024.

مانشستر يونايتد لعدد كبير من مدافعي الفريق بسببب الإصابات، مما جعل المدرب الهولندي إريك تين هاج يلجأ لتصعيد أحد لاعبي الشباب لقائمة مباراة بورنموث.

أزمة دفاعية تضرب مانشستر يونايتد ضد بورنموث

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة ميرور البريطانية، فأن مانشستر يونايتد سيفتقد لكل منرافائيل فاران وجوني إيفانز وليساندرو مارتينيز وفيكتور ليندلوف خلال مواجهة بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأوضح التقرير، أن مانشستر يونايتد لجأ إلى تصعيد اللاعب الشاب جاك كينجدون في محاولته للحصول على دعم دفاعي.

وأشار التقرير، إلى أن اليونايتد عانى من الإصابات طوال الموسم، لكن الأمور حاليا على مستوى الدفاع تمثل أزمة للفريق، خاصة مع استمرار غياب لوك شو أيضا بسبب الإصابة.

