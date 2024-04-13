موقف فودين من المشاركة أمام لوتون تاون

ياسر رشاد - القاهرة - أوضح المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي موقف فيل فودين من مواجهة لوتون المقرر لها اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الـ 33 للدوري الإنجليزي الممتاز.

وتحدث جوارديولا خلال المؤتمر الصحفى للمباراة: “أن الحالة الطبية لنجم الوسط فيل فودين لم تتحدد بعد وبناء عليه لم يتحدد إمكانية مشاركته في مباراة الغد من عدمها، بعد المؤتمر الصحفي لدينا اجتماع وسنرى”.



اما بالنسبة لعدم احراز هالاند اهداف في مباراة ريال : “سجلنا ثلاثة أهداف، وكان مراقب من مدافعين، في إشارة الي دور اللاعب داخل الملعب، وإيدرسون سيكون الحارس الأساسي في المباريات المقبلة”.

ويتواجد فريق مانشستر سيتي في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 70 نقطة جمعها من الفوز في 21 لقاء والتعادل في 7 وخسارة 3 مواجهات وتسجيل 71 هدفًا وتلقي 31.

فيما يحتل لوتون تاون المركز الثامن عشر أول مراكز الهبوط برصيد 25 نقطة جمعها من 6 انتصارات و 7 تعالادت و 19 هزيمة وسجل 25 هدف وتلقي 45 هدف آخرين.