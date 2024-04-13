شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يختتم استعداداته لمواجهة سيراميكا فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم اليوم السبت، فريق الكرة الأول بالنادي المصري، استعداداته لمواجهة سيراميكا في المباراة التي تجمع الفريقين في الرابعة عصر غداً الأحد على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من الدوري، حيث يبحث الفريق البورسعيدي عن تصحيح المسار واستعادة الانتصارات.

وكان المصري قد خسر أمام مودرن فيوتشر بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين الخميس الماضي، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري، وتعد هذه الهزيمة هي الثانية على التوالي للمصري، بعدما كان قد خسر من قبل أمام الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويواصل صلاح محسن مهاجم النادي المصري، غيابه عن المشاركة مع فريقه، وذلك خلال اللقاء المرتقب للفريق البورسعيدي أمام سيراميكا، وكان صلاح محسن قد حصل على البطاقة الحمراء خلال مباراة المصري والاتحاد السكندري، حيث قررت رابطة الأندية المصرية لكرة القدم إيقاف اللاعب مباراتين.

ويحتل النادي المصري المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري برصيد 27 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 16 مباراة، حيث فاز المصري في 8 مواجهات وتعادل في 3 لقاءات وخسر 5 أخرى، وسجل لاعبو المصري 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 23 هدفاً آخر.