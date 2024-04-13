شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مباريات مثيرة فى مؤجلات الدوري المصري.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل الاحد المقبل اللقاءات المؤجلة فى بطولة الدوري بإقامة مباراتين مثيرتين تجمع سيراميكا والمصري والاسماعيلى مع مودرن فيوتشر، فيما تختتم مؤجلات الجولة العاشرة يوم الاثنين الموافق 15 أبريل، بإقامة مباراتين أخرتين، حيث يلتقي المقاولون العرب مع بيراميدز بجانب مباراة القمة بين الزمالك والاهلى بعد نهاية منافسات الدور الاول للمسابقة بانتهاء مباريات الجولة السابعة عشرة للمسابقة.

ويتصدر بيراميدز قمة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد انتهاء مباريات الدور الأول للمسابقة علما بأنه يوجد عدد من المباريات المؤجلة لأكثر من ناد بالدوري.

مواعيد مؤجلات الدوري المصري الاحد 14 أبريل

سيراميكا & المصري..4 عصراً

الاسماعيلى & مودرن فيوتشر.. 7 مساء

الاثنين 15 أبريل

المقاولون العرب & بيراميدز.. 4 عصراً

الزمالك & الاهلى..7 مساء

جدول هدافي الدوري المصري

وقبل مباريات الاحد يواصل حسام أشرف، مهاجم فريق بلدية المحلة، انفراده بتصدر جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" بعد نهاية مباريات الدور الأول للمسابقة.

وبات حسام أشرف مهاجم الزمالك المعار إلى فريق بلدية المحلة أول العائدين للقلعة البيضاء فى الصيف المقبل خاصة بعد تقديمه مستوى جيد خطف به البساط من تحت أقدام مهاجمين كبار فى الدورى وتسجيله 10 أهداف تصدر بهم جدول ترتيب الهدافين

1- حسام أشرف، بلدية المحلة، 10 أهداف

2- مابولولو، الاتحاد السكندري، 9 أهداف

3- أحمد بلحاج، سيراميكا ، 8 أهداف

4- مصطفى عبد الرؤوف زيكو، زد اف سي، 7 أهداف

4- محمد سالم، المقاولون العرب، 7 أهداف

5ـ أحمد سيد زيزو، 6 أهداف

6- فخر الدين بن يوسف، المصري البورسعيدي، 5 أهداف

6- ميدو جابر، المصري البورسعيدي، 5 أهداف

6- كريم بامبو، البنك الأهلي، 5 أهداف

6- ياو أنور، البنك الأهلي، 5 أهداف

6- فادي فريد، سموحة، 5 أهداف

6- أحمد قندوسي، سيراميكا ، 5 أهداف.

القناة الناقلة لمباريات الدوري المصري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصري ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.