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الامارات | كلوب: ليفربول فقد البوصلة أمام أتالانتا

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لندن - د.ب.أ 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب: فقد البوصلة أمام أتالانتا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصف مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب، خسارة فريقه القاسية أول من أمس، أمام أتالانتا الإيطالي في الدوري الأوروبي بـ«الانتكاسة الكبيرة». قائلاً إن «الفريق فقد البوصلة تماماً في المباراة». وكان ليفربول خسر صفر-3 أمام أتالانتا في ذهاب دور الـ8، وعليه الفوز 4-صفر في الإياب إذا أراد التأهل إلى نصف النهائي. وقال كلوب في تصريحات صحافية: «كانت مباراة سيئة حقاً، بدأنا بشكل جيد، لكننا لم نستمر على النهج نفسه. كان الأمر غريباً بالفعل».

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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