الامارات | من الملاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - إداري

كشف إداري رياضي سابق، لمقربين منه، أنه يدرس عرضاً من إدارة أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين، لشغل منصب إداري في الفريق الأول لكرة القدم، وأن إدارة النادي طلبت منه قبول المهمة الجديدة ومباشرة عمله قريباً.

تذاكر

اعتبر خبراء رياضيون أن توزيع بعض الأندية، التذاكر مجاناً على جمهورها بهدف تشجيعهم على الحضور، لا يخدم الاستثمار في كرة القدم، داعين الجمهور إلى تحمّل مسؤولياته في دعم فرقه.

توقيت

اقترح متابعون رياضيون لمسابقة دوري الدرجة الأولى، إقامة المباريات المقبلة التي يكون طرفها أندية تتنافس على الصعود إلى «المحترفين»، في توقيت واحد، وذلك لتفادي الضغط النفسي على اللاعبين، بسبب إقامة المباريات على يومين.

تفسير

طلب إداري في أحد أندية دوري «الهواة» تفسيراً واقعياً من مدرب الفريق، لعدم إشراكه لاعباً أجنبياً قدّم مستوى مميزاً في فترة سابقة، مشيراً إلى أن غياب اللاعب عن المشاركة مع الفريق أثّر سلباً في مستوى الأداء والنتائج، خصوصاً أن المدرب لا يمتلك البديل المناسب.

مرافق

قرر والد لاعب موهوب في إحدى الألعاب الفردية، مرافقة ولده في التدريبات اليومية بشكل منتظم، مؤكداً أنه لاحظ تطور مستواه الذهني والفني بشكل مميز، خصوصاً أن اللاعب سيشارك في الدورة المقبلة من الألعاب الخليجية للشباب.

خطط

اعتبر إداري في نادٍ بدوري الدرجة الأولى، أن الخطط الفنية التي يتبعها مدرب الفريق لا تراعي إمكانيات اللاعبين البدنية، ما أسهم في تراجع نتائج الفريق خلال الفترة السابقة.

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