الامارات | إصابة 3 من أبناء هاري كاين في حادث مروري

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شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 3 من أبناء هاري كاين في حادث مروري والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصيب ثلاثة من أبناء النجم الإنجليزي، مهاجم بايرن ميونيخ الألماني، هاري كاين، بجروح طفيفة في حادث مروري خارج مدينة ميونيخ الألمانية، وفقاً لما أعلن متحدث باسم الإطفاء في المدينة، مؤكداً تقريراً صدر في صحيفة «بيلد» الألمانية.
ووقع الحادث بين ثلاث سيارات، بينها سيارة صغيرة كانت تقلّ أبناء كاين والحارس الشخصي له، لكنهم لم يتعرضوا إلا لإصابات طفيفة.
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