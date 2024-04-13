الامارات | حنيوي: كل تركيزي حالياً مع دبا الحصن لحسم الصعود إلى «المحترفين»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تألق لاعب دبا الحصن، المغربي الأصل والإيطالي الجنسية، رضا حنيوي، في المباريات الأخيرة لفريقه، وكان نجم الجولة (21) لدوري الدرجة الأولى، بعد أن سجل هدف الفوز أمام الظفرة، ليهدي فريقه فوزاً ثميناً للغاية، عزز به من فرصه في الصعود إلى دوري أدنوك للمحترفين. وبات دبا الحصن أبرز المرشحين للحصول على بطاقة الصعود الثانية، حيث لديه 51 نقطة، خلف العروبة المتصدر بـ64 نقطة. وقال حنيوي لـ«الإمارات اليوم» إن كل تفكيره وتركيزه حالياً هو على مساعدة فريقه لحسم الصعود، مشيراً إلى أنه يعتبر اللعب مع دبا الحصن من أبرز المحطات في مسيرته، حيث سبق له اللعب في إيطاليا وقبرص. وقال: هدفي استثمار الأجواء الإيجابية والمنظومة الاحترافية في الإمارات، لتطوير نفسي لتحقيق أهدافي المستقبلية، لكني في الوقت الحاضر أركز أكثر في تقديم أفضل المستويات للإسهام في صعود فريقي. وأوضح أنه ليس في عجلة من أمره للتفكير في محطته المقبلة، ومصيره مع الفريق. وشدد على أن دبا الحصن مطالب باستثمار المعنويات العالية، وجمع النقاط المهمة من أجل ضمان الصعود.