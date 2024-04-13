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الامارات | وفاة أسطورة كرة القدم الأميركية أوجيه سيمبسون

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واشنطن - رويترز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة أسطورة كرة القدم الأميركية أوجيه سيمبسون والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي أسطورة كرة القدم الأميركية، أوجيه سيمبسون، عن 76 عاماً.

وكان سيمبسون قد اشتهر بقصته الشهيرة مع القضاء الأميركي، والتي حصل فيها على البراءة في قضية قتل زوجته سنة 1994. وقالت أسرته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إنه توفي الأربعاء الماضي، بعد معاناته مع مرض السرطان.

وكان سيمبسون النجم الأول لكرة القدم الأميركية في ستينات وسبعينات القرن الماضي، كما اشتهر بعد ذلك بالتعليق الرياضي والإعلان والتمثيل.

وكانت محكمة أميركية وجدت سيمبسون «غير مذنب» بتهمة قتل زوجته السابقة، نيكول براون، ورجل يدعى رونالد جولدمان طعناً في لوس أنجلوس في 1994، على الرغم من أنه وجد مسؤولاً عن موتها في قضية مدنية. وبعد ذلك أمضى تسعة أعوام في سجن بولاية نيفادا في 2008، بسبب قضية سطو مسلح.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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