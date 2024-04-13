شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز المنتخب يراقب أحمد حمدى وعمر كمال فى مباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يراقب الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام وابراهيم حسن، بعض اللاعبين فى مباراة القمة بين الأهلى والزمالك المحدد لها مساء الاثنين المقبل على ستاد القاهرة ضمن منافسات الدورى المصرى، وعلى رأس هؤلاء اللاعبين أحمد حمدى لاعب الزمالك وعمر كمال عبد الواحد لاعب الأهلى.

ويستعد منتخب مصر لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو ضمن الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 والمقرر إقامتهما فى شهر يونيو المقبل.

ويقع منتخبي بوركينا فاسو وغينيا بيساو، ضمن منافسات المجموعة الأولى في تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، رفقة منتخب مصر، بالإضافة إلى منتخبي جيبوتي وسيراليون.

وكان المنتخب المصري تمكن من تحقيق الفوز في أول جولتين بالتصفيات، على حساب منتخب جيبوتي في الجولة الأولى بستة أهداف دون مقابل، والفوز على سيراليون في الجولة الثانية بهدفين دون مقابل.