شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يمنح الثقة لـ سامسون لقيادة هجوم الزمالك أمام الأهلي فى القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، علي منح الثقة للبنيني سامسون أكينولا مهاجم الفريق، والاشادة بالمستوى المميز الذي ظهر به اللاعب خلال مواجهة الاتحاد السكندري في بطولة الدوري.

ويرغب جوميز في تجهيز اللاعب جيدا لقيادة الهجوم في مواجهة الأهلى في قمة بطولة الدورى، والمقرر لها يوم الاثنين المقبل، على استاد القاهرة الدولى، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile"، حيث يبذل المدير الفني قصارى جهده من أجل تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط.

وعقد جوميز جلسة مع سامسون في التدريبات الجماعية التي اقيمت مساء امس الجمعة، واثني المدرب علي مستوي اللاعب بعدما شارك في لقاء الاتحاد السكندري بشكل اساسي وقدم مستوي جيد وسجل هدفا عالميا الا ان تقنية الفار ألغته بداعي التسلل.

وطلب جوميز من سامسون الاستمرار علي هذا المستوى والايجابية اكثر علي المرمي، كما تحدث معه حول امكانية الاعتماد عليه بشكل اساسي في قيادة الهجوم في مواجهة الأهلي المقبلة، مشددا علي ضرورة بذل جهد مضاعف في التدريبات حتي يستطيع حجز مكان في التشكيل الأساسي للفريق.