شكرا لقرائتكم خبر عن الموسم انتهى لهؤلاء النجوم بالدورى المصرى (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إصابات قوية ضربت عددا من لاعبى الدورى المصرى خلال الموسم الجارى وستكون عودتهم عقب نهاية مسابقة الدورى، وهم "محمد عبد الشافى نجم الزمالك تعرض لإصابة القطع فى الرباط الصليبى للركبة خلال مشاركته فى مران فريقه لتعلن نهاية موسمه مع القلعة البيضاء.

وتعرض أحمد أيمن منصور مدافع النادى المصرى لإصابة عبارة عن قطع فى الرباط الصليبى للركبة خلال مشاركته مع فريقه أمام زد. بينما، مروان محسن مهاجم فريق مودرن فيوتشر أصيب بقطع فى الرباط الخارجى للركبة اليسرى.

أّما أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر سقط بشكل مفاجئ بالملعب خلال مباراة فريقه أمام الاتحاد بعد توقف عضلة القلب وينتظر عدة فحوصات قبل العودة إلى الملاعب من جديد.