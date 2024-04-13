إصابة جديدة تضرب الاهلي قبل مواجهة الزمالك في القمة

تعرض أحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي لإصابة جديدة في مباراة زد الأخيرة بالدوري المصري، والتي انتهت بفوز الأحمر بهدف دون رد.

ويستعد الاهلي لمواجهة نظيره الزمالك الاثنين المقبل، في المباراة المؤجلة من الدور الأول لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتعرض أحمد نبيل كوكا لاعب وسط الفريق الأحمر لإصابة في مباراة زد، حيث اشتكى من بعض الآلام في الركبة بعد تعرضه لكدمة قوية.

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وأبلغ أحمد نبيل كوكا، أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي بشعوره ببعض الآلام في الركبة بعد تعرضه لكدمة في مباراة زد الأخيرة بالدوري المصري.

وخضع أحمد نبيل كوكا لآشعة على الركبة حيث أثبتت وجود بعض الآلام في الرباط الداخلي للركبة، ويسعى الجهاز الطبي للاهلي لتجهيز اللاعب لمباراة الاثنين المقبل امام الزمالك.

ويعاني الفريق الأحمر من عدة غيابات كبيرة بين صفوف الفريق، حيث يغيب كل من إمام عاشور لإجراءه عملية جراحة في الكتف، كما يغيب أليو ديانج لإصابته في الركبة، ويغيب مروان عطية لإصابته في العضلة الخلفية.