شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدخل معسكرا غدا استعدادا لمواجهة الأهلى فى قمة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الكرة بنادى الزمالك، مساء غد الأحد، معسكراً مغلقاً استعداداً لمواجهة الأهلى المقرر لها السابعة مساء الاثنين المقبل باستاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الأسبوع العاشر لمسابقة الدوري المصري.

ويعمل جوميز على تحقيق نتيجة إيجابية لحصد النقاط الثلاث وتحسين وضعه فى جدول ترتيب المسابقة والزحف نحو المقدمة.

ويدخل الزمالك المباراة فى المركز الثانى عشر برصيد 18 نقطة في جدول ترتيب الدوري بعدما خاض 12 لقاء حقق الفوز في 5 لقاءات وتعادل فى 3 مواجهات وخسر 4 مباريات، وسجل لاعبوه 20 هدفاً وتلقت شباكه 13.

وتحدث البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني لنادي الزمالك، مع لاعبي فريقه محذراً من التعالي أو الثقة الزائدة خلال مواجهة الأهلي، وذلك بعد الفوز العريض الذي تحقق علي حساب الاتحاد السكندري بنتيجة 3 / 0.

وأكد جوميز أنّ مواجهات القمة دائما لها حسابات مختلفة، ويكون الفوز حليف الفريق المتواضع والأكثر تركيزا طوال الـ 90 دقيقة.