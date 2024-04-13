شكرا لقرائتكم خبر عن "رجال يد" الأهلي يتدرب على فترتين بالجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي الاستعداد لبدء منافسات بطولتي السوبر وكأس الكؤوس الأفريقية التى تقام فى الجزائر والتى يستعد لها الفريق بشكل مكثف.

وحرص الجهاز الفني بقيادة ديفيد ديفيز، المدير الفني للفريق، على وضع برنامج إعداد مكثف للاعبين، حيث يتدرب الفريق على فترتين اليوم فى الجزائر فى إطار تجهيز الجميع بدنيا وخططيا بالشكل المناسب.

ويخوض فريق الأهلي تدريبات بدنية صباح اليوم، السبت، فيما يخوض مرانا فنيا وخططيا في المساء، وذلك وفقا لخطة الجهاز الفني للوصول باللاعبين إلى أفضل معدلات الجاهزية على كافة المستويات.



ويضم فريق «رجال يد الأهلي» كلا من: عبد الرحمن حميد - عبد الرحمن طه - محمد إبراهيم - عبد الرحمن علي «فيصل»- إبراهيم المصري - محمد مجدي - نبيل شريف - أحمد خيري - سيف هاني «فوكس» - أحمد راضي - محسن رمضان - محمد لاشين - ياسر سيف - أحمد عادل - عمر خالد «كاستيلو» - عمر سامي - أحمد هشام «سيسا» - عبد العزيز إيهاب «زيزو» - أبو الفتوح أحمد «حماصة».