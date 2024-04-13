هل يلحق علي معلول بمبارة الزمالك في قمة الدوري المصري؟

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي أداء تدريباته، استعدادًا لمواجهة نظيره الزمالك بعد غدًا الاثنين، ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وحقق الاهلي الفوز في الجولة الماضية بهدف دون رد، على حساب فريق زد، أحرزه الفلسطيني وسام أبو علي.

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وكان علي معلول قد غاب عن مباراة زد الأخيرة بسبب الإصابة التي لحقت به في العضلة الخلفية، حيث دفع الجهاز الفني للأهلي بفيادة كولر بكريم الدبيس في مركز المدافع الأيسر بدلا منه.

وغاب علي معلول عن مران الاهلي الأخير، حيث ما زال اللاعب يخضع لبرنامج تأهيلي وضعه له الجهاز الطبي للفريق الأحمر بقيادة أحمد جاب الله.

وأبلغ الجهاز الطبي للاهلي بقيادة أحمد جاب الله، السويسري مارسيل كولر، بإراحة علي معلول في مباراة القمة المقبلة أمام الزمالك، حتى لا تتفاقم إصابته، على أن يكون جاهزًا للمشاركة في مباراة مازيمبي الكونغولي القادمة.

ويلتقي المارد الأحمر نظيره مازيمبي الكونغولي يوم 20 إبريل الجاري، ضمن مباريات الذهاب لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الاهلي المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 21 نقطة، حصدها الفريق الأحمر من عشر مباريات.