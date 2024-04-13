قرار جديد من جوميز قبل مواجهة الاهلي في القمة

اتخذ البرتغالي جوزيه جوميز، قرارًا جديدًا قبل مواجهة الاهلي في قمة الدوري المصري الممتاز، المقر لها بعد غدًا الاثنين في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة.

وقرر جوميز خوض مباراة القمة المقبلة أمام الاهلي بنفس لاعبي الخط الخلفي الذي خاض به مباراة الاتحاد السكندري الأخيرة، والتي انتهت بفوز الأبيض بثلاثية دون رد، خاصة في ظل الأداء المميز الذي قدمه مدافعي الزمالك في تلك المباراة.

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واستقر جوميز على الدفع بكل من عمر جابر في الجبهة اليمني، بجواره ثنائي قلب دفاع مكون من حسام عبد المجيد وحمزة المثلوثي، على أن يقود أحمد فتوح في مركز الظهير الأيسر.

ويحتل الاهلي المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 21 نقطة، فيما يأتي الزمالك في المركز الثاني عشر برصيد 18 نقطة.

ويعاني الأحمر من عدة غيابات أبرزها محمد الشناوي وإمام عاشور وأليو ديانج وياسر إبراهيم، وكريم نيدفيد ومحمود متولي وكريستو.

فيما يعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من عدة غيابات أبرزها محمود الونش ومحمد عبد الشافي.