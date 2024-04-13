شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستعيد جهود كريستو فى مباراة القمة أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر جهود لاعبه التونسى محمد الضاوى كريستو جناح الفريق فى مباراة الزمالك، المقرر لها الاثنين المقبل بالدورى بعد تعافيه من الإصابة. وانتظم كريستو فى تدريبات الاهلى الجماعية ليعلن جاهزيته لمباراة القمة

وقال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، إن محمد الضاوى كريستو لاعب الفريق خضع لجراحة لإزالة خراج فى منطقة وجه القدم.

وكان الأهلى قد فاز على فريق زد بهدف نظيف سجله وسام أبو على مهاجم الفريق الأحمر، خلال المباراة التى جمعت الفريقين الخميس الماضى، فى الجولة الثامنة والمؤجلة من عمر مسابقة الدورى، والتى أقيمت باستاد السلام.

ويستعد الأهلى لمباراة الزمالك التى يتطلع فيها المارد الأحمر لحصد النقاط الثلاث من أجل مواصلة رحلة الزحف نحو قمة الدورى من خلال الفوز فى المؤجلات، كما يرغب مارسيل كولر فى مواصلة تفوقه على الزمالك.

يلتقى الأهلى مع الزمالك في السابعة مساء الاثنين المقبل باستاد القاهرة الدولى، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع العاشر لمسابقة الدورى المصري.