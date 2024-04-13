شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحدد موعد السفر للكونغو لمواجهة مازيمبي فى دوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد الجهاز الفني للنادى الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر موعد السفر للكونغو لمواجهة مازيمبي فى دوري أبطال أفريقيا، حيث تقرر سفر البعثة فى الثانية ظهر الأربعاء المقبل على متن طائرة خاصة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك فى السابعة مساء الاثنين المقبل باستاد القاهرة الدولي في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري

واستقر مسئولو النادى الاهلى على سفر سمير عدلى المدير الإداري بفريق الكرة للكونغو قبل البعثة من أجل إنهاء كافة الترتيبات الخاصة بإقامة الفريق وملاعب التدريب قبل خوض لقاء مازيمبى الكونغولى.

ويواجه الأهلي نظيره مازيمبي الكونغولي في نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، فى رحلة البحث عن التتويج بالنجمة الأفريقية رقم 12 في تاريخه والثانية على التوالي مع مارسيل كولر المدير الفني السويسري.

وتأهل الأهلي لنصف النهائي بعدما تخطى عقبة سيمبا التنزاني بالفوز ذهابًا بهدف نظيف عن طريق أحمد نبيل كوكا في ملعب بنجامين مكابا، والفوز إيابًا بهدفين دون رد على استاد القاهرة بتوقيع عمرو السولية ومحمود عبد المنعم كهربا.

وبلغ مازيمبي الدور نصف النهائي بعد أن تخطى عقبة بترو أتليتكو الأنجولي، بعد أن تعادلا ذهابًا بدون أهداف في الكونغو، قبل أن يفوز إيابًا في أنجولا بهدفين لهدف.

يلعب الأهلي مع مازيمبي مباراة الذهاب في الثالثة عصر السبت 20 أبريل فى الكونغو، بينما تقام مباراة الإياب باستاد القاهرة الدولى فى التاسعة مساء يوم السبت 27 أبريل الجاري.