شكرا لقرائتكم خبر عن ابتسام زايد لاعبة منتخب الدراجات تتأهل لأولمبياد باريس 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت ابتسام زايد لاعبة منتخب الدراجات فى التأهل لمنافسات دورة الالعاب الأولمبية باريس 2024، للمرة الثالثة على التوالى.

وتأهلت ابتسام زايد للأوليمبياد للمرة الثالثة على التوالي، ضمن منافسات الدراجات داخل المضمار في سباق الأومنيوم بعد فوزها بالكوتة القارية.

وخلال الساعات الماضية حسم رباعى رفع الأثقال كريم كحلة وسارة سمير وحليمة عبد العظيم ونعمة سعيد التأهل لأولمبياد باريس 2024 فى ظل تسجيل المشاركة فى بطولة العالم المقامة حاليا فى تايلاند.

وحقق كريم كحلة لاعب المنتخب الوطنى لرفع الأثقال 3 ميداليات فضية أمس فى الخطف والكلين والمجموع بمنافسات وزن 96 كجم فى بطولة كأس العالم المقامة بتايلاند والمؤهلة لأولمبياد باريس.

