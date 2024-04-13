موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس.. والقناة الناقلة.. والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - يستضيف ليفربول نظيره كريستال بالاس، في الثالثة عصر غد الأحد، على ملعب الآنفيلد،ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024.

يحتل ليفربول مقعد الوصافة برصيد 71 نقطة، متخلفًا عن آرسنال المتصدر بفارق الأهداف فقط، بينما يتقدم على مانشستر سيتي بفارق نقطة واحدة.

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي 2023-24

من المتوقع أن يعتمد يورجن كلوب على العناصر الآتية:

الخطة 4-3-3

كيليهير

كونور برادلي – إبراهيما كوناتي - فيرجل فان دايك – ألكسندر أرنولد

أليكسيس ماك أليستر - واتارو إندو - دومينيك سوبوسلاي

محمد صلاح – ديوجو جوتا – لويس دياز

القنوات الناقلة

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس الحقوق الحصرية لبطولة الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط، وسوف يتم نقل المباراة من خلالها.

وخصصت الشبكة قناة beIN Sports HD 1 لإذاعة مباراة ليفربول وكريستال بالاس.

أسندت شبكة قنوات بي إن سبورتس مهمة التعليق على مباراة ليفربول وكريستال بالاس إلى المعلق حسن العيدروس