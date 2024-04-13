شكرا لقرائتكم خبر عن وائل رياض يحضر مباراة إنبي والزمالك فى دوري 2005 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتابع وائل رياض المدير الفني لمنتخب الشباب مباراة إنبي والزمالك المقامة حاليا بدوري 2005 ، في ضوء خطة متابعة وانتقاء أفضل العناصر لتمثيل المنتخب.

كما سيتواجد علاء عبده المدرب العام وأحمد رؤوف المدرب في مباراة زد والأهلى التي تنطلق في السادسة مساء بدوري 2005 لمتابعة جميع اللاعبين =.

ويستعد منتخب الشباب لخوض التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا والمقرر لها شهر أكتوبر المقبل، وشارك المنتخب مؤخرا في دورة الجزائر الودية الدولية وتعادل أمام تونس بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعت المنتخبين، فى ختام الدورة الودية بالجزائر التي أقيمت فى الفترة من 18 حتى 25 مارس الماضي.

فيما فاز منتخب الشباب على موريتانيا بهدفين مقابل هدف فى الجولة الثانية بالبطولة، وكان قد خسر من الجزائر بنفس النتيجة في افتتاح البطولة الودية.

وخضع لاعبو منتخب الشباب لقياسات بدنية وجسمية قبل الدورة الودية فى إطار البرنامج البدنى الموضوع من قِبَل وائل رياض المدير الفنى، والدكتور قاسم قدرى المعد البدني.