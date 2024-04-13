الكشف عن موعد عودة نيمار إلى الهلال السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - كشف ريكاردو روسا الطبيب المعالج للنجم البرازيلي نيمار موعد عودته إلى تدريبات الهلال بصفة طبيعية بعد تعافيه بشكل كامل من إصابة الرباط الصليبي.

وأكد ريكاردو روسا بالتعاون مع رافاييل مارتيني المُعد البدني، من 20 يونيو إلى 14 يوليو المقبلين موعدًا لدخوله التدريبات وفقًا لما ذكرته فرانس فوتبول الفرنسية.

وذكرت الصحيفة أن نيمار ملتزمٌ بصورة كاملة في برنامجه العلاجي، ويواصل برنامجه الاستشفائي داخل النادي بالسعودية.

وأُصيب نيمار جونيور بقطعٍ في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى في الـ 17 من أكتوبر الماضي أثناء مشاركته مع منتخب بلاده خلال التصفيات المؤهلة إلى كأس العام 2026 أمام الأوروجواي.

ولعب نيمار 5 لقاءات مع فريق الهلال، وسجَّل هدفًا وحيدًا وساهم في صناعة هدفين.