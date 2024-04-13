هل يلحق خماسي الاهلي بمباراة القمة أمام الزمالك؟

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي استعداداته قبل مواجهة الزمالك في مباراة القمة، المقرر لها، بعد غدًا الاثنين، في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.



ويعاني الاهلي من غياب عدد كبير من لاعبيه بسبب الإصابة، حيث تأكد غياب كل من محمد الشناوي لإصابته في الكتف، كما يغيب أليو ديانج لإجراءه عملية جراحية في الركبة، ويغيب إمام عاشور لإجراءه عملية جراحية في الكتف، كما يغيب ياسر إبراهيم لإصابته في العضلة الخلفية.

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وفيما يخص خماسي الاهلي فإن فرص لحاق الجنوب إفريقي بيرسي تاو بمباراة القمة القادمة ما زالت ضعيفة جدًا، خاصة وأنه يعاني من فرص لحاق بيرسي تاو من جزع في الأنكل.

وبالنسبة لمحمد الصاوي كريستو فإن اللاعب أصبح جاهزًا للمشاركة في مباراة الزمالك القادمة وفق رؤية الجهاز الفني للأحمر بقيادة مارسيل كولر.



وفيما يخص كريم نيدفيد فإن موقفه النهائي سيتحدد يوم الأحد، وعن حالة مروان عطية فاللاعب قام بعمل آشعة وحتى الآن موقفه غامض من مباراة القمة، لأن الأشعة لم توضح طبيعة الإصابة وهل هي شد في العضلة الخلفية أم إجهاد”.



وفيما يخص علي معلول فاللاعب مازال يشكو من إجهاد، لكن فرص لحاقه بالقمة قائمة حتى الآن.